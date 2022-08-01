Avrupa borsaları yeni haftaya karışık seyirle başladı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:24

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 azalışla 438 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 13.484 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.451 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 22.496 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 8.182 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 6.440 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0235 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin yanı sıra şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Bu hafta Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağını, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitmesi beklenen bankanın yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bulunduğunu bildirdi.