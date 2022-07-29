Goldman Sachs'a göre Avrupa’da hisse senedi piyasası fazla iyimser

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:42

Goldman Sachs, resesyonun Avrupa’da fiyatlanmadığını belirterek hisse senedi piyasasının fazlasıyla iyimser olduğuna vurgu yaptı.

Aralarında Sharon Bell’in de olduğu Goldman Sachs stratejistleri Stoxx 600 için yaptıkları 3 aylık fiyat tahminlerinde mevcut seviyelerin yüzde 10 altı olan 390 puanlık bir tahmin yaparken büyümedeki zayıflık, Rus gaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve İtalya’daki siyasi riskler gibi aşağı yönlü risklere dikkat çektiler.

Stratejistler yükseliş sonrası döngülerin etkiye açık olduğunu belirterek güçlü bilançoları ve istikrarlı getirisi olan savunmacı hisseleri tercih edeceklerini vurguladı. Bankaya göre önümüzdeki dönem sağlık ve telekom sektörleri için olumlu geçecek.