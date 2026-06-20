Avrupa'da 'aşırı kapasite' alarmı: AB liderleri Çin'e karşı ekonomik savunmasını güçlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Çin ile artan ticari dengesizliklere ve stratejik bağımlılıklara karşı Birliğin ekonomik savunma kalkanını güçlendirme kararı aldı. Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesini ve riskleri azaltmasını sağlayacak yeni bir "çeşitlendirme aracı" için AB Komisyonuna talimat verildi.

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın yeni ekonomik stratejisinin hatlarını çizdi.

'GÜNDE 1 MİLYAR EURO AÇIK SÜRDÜRÜLEMEZ'

Küresel ekonomik dengesizliklerin ele alındığı stratejik bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Konsey Başkanı Costa, AB'nin temel stratejisinin "kopuş değil, risk azaltma" olduğunun altını çizdi. Çin ile diyaloğu sürdürmekten yana olduklarını ancak ortadaki sorunların da çözülmesi gerektiğini vurgulayan Costa, "Günde 1 milyar Euro'luk ticaret açığı kesinlikle sürdürülebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Costa, mütekabiliyet ilkesine ve adil rekabete dayalı bir ilişkiden yana olduklarını hatırlatarak, AB'nin çıkarlarını koruyacak yeni mekanizmalara acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AVRUPA'NIN SANAYİ TABANI AŞINIYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise son 5 yılda Çin'den AB'ye yapılan ithalatın yüzde 45 arttığına dikkat çekerek çarpıcı veriler paylaştı. Geçtiğimiz yıl AB'nin Çin ile ticaretinde 360 milyar Euro ile tarihin en yüksek açığını verdiğini belirten von der Leyen, ilk kez tüm üye ülkelerin Çin'e karşı ticaret açığı konumuna düştüğünü söyledi.

Sorunun sadece "ucuz ithalat" olmadığını vurgulayan von der Leyen, yapısal aşırı kapasitenin Avrupa'nın üretim tabanını giderek aşındırdığını ifade etti. Hazırlanacak yeni "çeşitlendirme aracının" doğrudan bir ülkeyi hedef almayacağını belirten Başkan, iş dünyasının tedarik zincirlerindeki riskleri azaltma konusunda yıllardır yavaş hareket ettiğini, bu aracın şirketleri daha hızlı adım atmaya teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

2 TRİLYON EURO'LUK BÜTÇE PAZARLIĞI BAŞLADI

Liderler zirvesinde ayrıca, AB'nin 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçevesi (MFF) de ele alındı. Üye ülkeler, yeni bütçenin genel mimarisi üzerinde prensipte anlaşmaya vardı.

Yeni bütçeye dair öne çıkan ayrıntılar 4 başlıkta öne çıktı.

Bütçe Hedefi:

AB Komisyonu, 2021-2027 dönemi için 1,2 trilyon Euro olan mevcut bütçenin, yeni dönemde yaklaşık 2 trilyon Euro'ya çıkarılmasını ve daha esnek bir yapıda kullanılmasını öneriyor.

Öncelikler:

Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak, güvenlik/savunma kapasitesini güçlendirmek ve çiftçiler ile bölgeleri desteklemek yeni dönemin ana hedefleri arasında.

Zaman Çizelgesi:

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için üye ülkeler arasındaki siyasi anlaşmanın en geç 2026 yılı sonuna kadar sağlanması gerekiyor.

Zorlu Müzakereler:

Bütçenin büyüklüğü, finansman kaynakları, üye ülke katkı payları ve savunma harcamaları gibi konulardaki fikir ayrılıkları nedeniyle sürecin oldukça çetin geçmesi bekleniyor. Bütçenin yasalaşması için AB Konseyinde oy birliği ve Avrupa Parlamentosunun onayı şart.