Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan deprem bölgesindeki KOBİ’lere yönelik hibe programı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde KOBİ'lere yönelik program kapsamında her işletme için 60 bin Euro ile sınırlı olmak üzere hibe programı başlattı.

Reuters
Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:18
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan deprem bölgesindeki KOBİ’lere yönelik hibe programı
Abone Ol google-news

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan (EBRD) yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından önemli sayıda küçük işletmenin zor durumda olduğu ve hala birçok işletmenin de faaliyete geçemediğine dikkat çekilerek; söz konusu programın hasarlı binaların, üretim teçhizatının ve altyapının yeniden imarına yönelik işletmelere destek vermeyi amaçladığı belirtlidi.

Açıklamaya göre, program kapsamında EBRD her işletme için 60.000 Euro ile sınırlı olmak üzere yeniden inşa ve onarım masraflarının yüzde 85'ini krşılamaya yönelik olacak.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın mali desteğini alan program, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana'daki işletmelere yönelik olacak.

Yeniden Yapılandırma Yardım ve Hibe programı, afetin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan ve 600 milyon Euro'luk Afet Müdahale Çerçevesini de içeren, EBRD'nin iki yıl içinde bölgeye yönelik 1.5 milyar Euro'luk yatırım planını izliyor.


Player Alanı
deprem deprem bölgesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD

İlgili Haberler

Deprem bahanesiyle öğrenciler okullarından çıkarılmıştı... Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45’te bitiyor!

Deprem bahanesiyle öğrenciler okullarından çıkarılmıştı... Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45’te bitiyor!
Son depremler! Deprem mi oldu? 12 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 12 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Depremde 82 kişinin öldüğü bina için dün yapılan ilk duruşmada tansiyon yükseldi: ‘Pişkince davranıyorlar’

Depremde 82 kişinin öldüğü bina için dün yapılan ilk duruşmada tansiyon yükseldi: ‘Pişkince davranıyorlar’

En Çok Okunan Haberler