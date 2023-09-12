Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan deprem bölgesindeki KOBİ’lere yönelik hibe programı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde KOBİ'lere yönelik program kapsamında her işletme için 60 bin Euro ile sınırlı olmak üzere hibe programı başlattı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan (EBRD) yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından önemli sayıda küçük işletmenin zor durumda olduğu ve hala birçok işletmenin de faaliyete geçemediğine dikkat çekilerek; söz konusu programın hasarlı binaların, üretim teçhizatının ve altyapının yeniden imarına yönelik işletmelere destek vermeyi amaçladığı belirtlidi.
Açıklamaya göre, program kapsamında EBRD her işletme için 60.000 Euro ile sınırlı olmak üzere yeniden inşa ve onarım masraflarının yüzde 85'ini krşılamaya yönelik olacak.
Japonya Maliye Bakanlığı'nın mali desteğini alan program, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana'daki işletmelere yönelik olacak.
Yeniden Yapılandırma Yardım ve Hibe programı, afetin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan ve 600 milyon Euro'luk Afet Müdahale Çerçevesini de içeren, EBRD'nin iki yıl içinde bölgeye yönelik 1.5 milyar Euro'luk yatırım planını izliyor.
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