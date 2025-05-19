Avrupa Komisyonu’ndan ekonomi uyarısı: Türkiye'nin büyümesi yavaşlayacak!

Avrupa Komisyonu, Türkiye’de finansal istikrarı korumak için yapılan çalışmalara rağmen, iç siyasi dalgalanmaların tetiklediği finansal piyasa oynaklığının ekonomiye olumsuz etkide bulunacağını ve 2025 yılında büyümenin yavaşlayacağını tahmin ediyor.

Komisyon, 2024’te yüzde 3,2 olarak gerçekleşen büyümenin 2025’te yüzde 2,8’e gerileyeceğini, 2026’da ise yüzde 3,5 seviyesine yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

"2025 İlkbahar Ekonomik Tahmini: Küresel Ekonomik Belirsizlik Ortamında Ilımlı Büyüme" başlıklı raporunda, Türkiye bölümünde hanehalkı tüketiminin mevcut ve beklenen finansal durumların iyileşmesiyle yaklaşık yüzde 3,5 oranında artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

FAİZ VE YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER

Raporda, "Brüt sabit sermaye oluşumu 2024 sonunda artış gösterdi ancak deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının sona ermesiyle kısa vadede düşüş bekleniyor. Nispeten yüksek reel faiz oranlarının özel yatırımı sınırlandırdığı belirtiliyor. Yetkililer, enflasyonla mücadele kapsamında kamu tüketimini sınırlamayı hedefleyen daha sıkı maliye politikaları uygulayacaklarını duyurdu" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, "Liranın reel değer kazanması ve dış talebin zayıf kalması nedeniyle ihracatın büyümesinin düşük olacağı tahmin ediliyor. ABD’nin artırdığı tarifelerin ticaret sapmasına yol açması nedeniyle kazanımların sınırlı kalması bekleniyor. İthalatın büyümesiyle dış açık yavaş yavaş kapanacak ve net ihracatın 2025-2026 döneminde büyümeye katkısının sıfıra yakın olması öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte cari açığın düşük kalması bekleniyor" denildi.

İŞSİZLİKTE ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

2024’te ekonomik aktivitenin yavaşlamasına rağmen işgücü piyasasının güçlü kaldığına dikkat çekilen raporda, 2025’te iş büyümesinin zayıflaması ve işsizliğin yükselmesinin beklenildiği belirtildi. İşgücü yetersizliğinin yüksek seviyelerde kalmasının maliyet baskılarını sınırlayacağı ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin uzun süredir yüksek jeopolitik ve iç risklerle karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, risklerin 2025 başında artmasına rağmen, sağlam politika uygulamaları ve dengeler sayesinde daha iyi bir konumda bulunulduğu kaydedildi. Buna rağmen ekonomik yeniden dengeleme sürecinin yönetiminin zor olmaya devam edeceği belirtildi.