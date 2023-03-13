Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? 2023 ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı bekleniyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? 2023 ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını heyecanla bekliyor. Almanya, Frankfurt genel merkez olmak üzere kurulan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2023 Mart ayı faiz kararının açıklanmasına az kaldı. Ekonomistler tarafından faiz kararlarında tahminler yapılıyor. İşte ayrıntılar...
ECB FAİZ KARARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLI OLDU MU?
Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası toplantı takvimine göre faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.
ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ECB faiz kararı, yılın ikinci toplantısını 16 Mart'ta gerçekleştirecek.
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