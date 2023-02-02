Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı açıklandı mı?

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:52

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 09:52

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) fazi kararını 2 Şubat Perşembe günü 16.15'te açıklayacak.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI (BOE) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı 2 Şubat Perşembe günü 15:00'te açıklanacak.

Avrupa tarafında, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrilirken, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.



