Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne ?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:23

Güncelleme: 25.07.2023 - 16:23

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını heyecanla bekliyor. Dünya genelinde uzun süredir devam eden "şahin" politikaların sonuna yaklaşılırken, ABD ve Avrupa merkez bankalarının atacağı adımlar ile gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyonla mücadele kapsamında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günkü faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekti.

Bölgede özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyrin ECB'nin politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ECB FAİZ KARARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası toplantı takvimine göre faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ECB faiz kararı 27 Temmuz'da açıklanacak.



