Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne ?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı bekleniyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? 2023 ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını heyecanla bekliyor. Dünya genelinde uzun süredir devam eden "şahin" politikaların sonuna yaklaşılırken, ABD ve Avrupa merkez bankalarının atacağı adımlar ile gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyonla mücadele kapsamında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günkü faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekti.
Bölgede özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyrin ECB'nin politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.
ECB FAİZ KARARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?
Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası toplantı takvimine göre faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu.
ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ECB faiz kararı 27 Temmuz'da açıklanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- 'Bunun ardından daha büyük deprem gelirse...'
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- Milli futbolcuya Fransız talip!