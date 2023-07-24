FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı merakla bekleniyor. FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ederken, gözler gelecek hafta ABD Merkez Bankası kararına çevrildi.
FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı 26 Temmuz aksaat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.
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