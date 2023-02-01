Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika gelişmesi... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan daha artırma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:02
Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Karar oy birliği ile alındı.

Açıklamada önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi. Karar metninde son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiği ifade edildi.


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