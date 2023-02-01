Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Ocak 2023 Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:55

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:55

Fed faiz kararı toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi risk iştahını destekliyor.

Fed bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2023 takvimine göre, Fed ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı Fed faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı 1 Şubat Çarşamba saat 22.00'de açıklanacak.





