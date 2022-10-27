Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Avrupa Merkez Bankası (AMB) rekor yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına 2. ayda da devam etti.
ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükselterek 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Banka böylece iki ayda toplam 1,5 puanlık faiz artışına gitti.
Bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.
ARALIKTA 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.
Avrupa Merkez Bankası, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.
ENFLASYON REKOR SEVİYEDE
Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırmıştı.
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