Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:25

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:25

Avrupa Merkez Bankası, beklendiği gibi yılın ilk toplantısında da faiz artırdı.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 seviyesine yükseltti.

Böylece Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 2008'den beri en yüksek düzeye çıkardı.