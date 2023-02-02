Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:25
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası, beklendiği gibi yılın ilk toplantısında da faiz artırdı.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 seviyesine yükseltti.

Böylece Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 2008'den beri en yüksek düzeye çıkardı.


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