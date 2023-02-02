Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Avrupa Merkez Bankası, beklendiği gibi yılın ilk toplantısında da faiz artırdı.
Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 seviyesine yükseltti.
Böylece Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 2008'den beri en yüksek düzeye çıkardı.
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