Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Avrupa Merkez Bankası (AMB), para politikası toplantısının ardından üç temel politika faizinde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde alındı.

AMB, refinansman faizini yüzde 2,15 seviyesinde bırakırken, mevduat faizini yüzde 2’de, marjinal fonlama faizini ise yüzde 2,40’ta sabit tuttu. Böylece Banka, mevcut para politikası duruşunu korumuş oldu.

AMB tarafından yapılan açıklamada, “Küresel ölçekte zorlu bir ortama rağmen ekonomi dirençli kalmayı sürdürüyor. Bununla birlikte, özellikle küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünüm hâlâ belirsizliğini koruyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada enflasyon görünümüne de yer verildi. AMB’nin temel öncelikleri arasında bulunan enflasyonun, geçen ay enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle Euro Bölgesi genelinde yüzde 1,7 seviyesine indiği belirtildi. Enflasyonun önümüzdeki aylarda bir miktar daha düşebileceği, ardından gelecek yıl toparlanma eğilimine gireceği öngörüldü.