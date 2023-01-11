Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden şahin açıklama

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel Stockholm'deki bir konferansta yaptığı konuşmada enflasyon orta vadede yüzde 2'lik hedefe ulaşana kadar faiz oranlarının artmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

İsviçre Merkez Bankası'nın düzenlediği bir panelde konuşan ve enflasyonun kendi kendine düşmeyeceğini belirten Schnabel finansal koşulların sıkılaşması gerektiğini ifade etti.

Schnabel yüksek borçlanma maliyetlerinin Avrupa'nın yeşil dönüşümünü yavaşlatacağına dair eleştirilere de karşı çıkarak "Yükselen kredi maliyetleri yenilenebilir enerji ve yeşil teknoloji finansmanını daha pahalı hale getirecek ancak yüksek faiz oranlarını yeşil dönüşümün ertelenmesinde günah keçisi olarak düşünmek yanlış olur" değerlendirmesini yaptı.

Euro Bölgesi enflasyonu son aylarda zirve seviyelerden düşüşe geçse de AMB yetkilileri enflasyonun düşürülmesi için sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini belirtiyor.