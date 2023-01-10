Ne yediğinizi biliyor musunuz? 15 gramlık ambalajda binde 4 oranında salep tozu var

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:54

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:54

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği arasında yer alan salep, kilogramı 3 bin liradan alıcı buluyor. Çoğunlukla 50 veya 100 gramlık paketlerde satılan salep, soğuk kış günlerinde sağlığa yararıyla da en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Ege, Marmara, Batı Karadeniz bölgelerinde yetişme alanları bulunan salep, özellikle Burdur'un Bucak ilçesinde çok fazla yetişiyor. İştah açması, üst solunum yollarını yumuşatması, bağırsakları düzenlemesi, vücut sıcaklığını dengede tutup, direnci ve kuvveti artırması, kalbin düzenli çalışmasına yardımcı olması, sinirleri yatıştırması ve düzenli içildiğinde anne sütünü artırmasıyla bilinen salep, orkide bitkisinin yumrusundan elde edilerek toz haline getirildikten sonra süt eklendikten sonra tüketiliyor.

'GERÇEK SALEP Mİ?'

Market raflarında da 15 gramlık ambalajlarda satışa sunulan salep, uygun fiyatından dolayı tüketicilerin tercihleri arasında yer aldı. Ambalajda toz veya likit olarak şişelerde satışa sunulan salep, fiyatı ve içinde kullanılan ürünler nedeniyle tüketicinin aklına 'Gerçek salep mi?' sorusunu getirdi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, gerçek salebin, orkide bitkisinin yumrusundan elde edilen salep tozunun sütle kaynatılarak tüketilen içecek olduğunu vurguladı. 'Gerçek salep mi?' sorusuna yanıt arayanların marketlerdeki toz salep veya şişedeki likit salebin ambalajında 'İçindekiler' bölümünü okumasını öneren Manavoğlu, tüketicilerin bilinçli olarak istediği ürünü satın alması gerektiğini dile getirdi.

15 GRAMLIK AMBALAJDA BİNDE 4 SALEP, YÜZDE 70 ŞEKER

Ambalajlı gıda ürünlerinin 'İçindekiler' kısmında yazanları, tüketicilerin kendilerine sıkça sorduğunu kaydeden Manavoğlu, "Kış aylarında toz salep bol tüketiliyor. Şişelerde sıvı salep tüketimi de yapılıyor. Ambalajlı toz veya şişedeki sıvı salebin içeriğine baktığımızda binde 4 salep görülüyor. Toz salebin yüzde 70'inde şekerin yanı sıra aroma verici, kıvam artırıcı ve katkı maddesi yer alıyor. Binde 1 veya 4 oranında salep kullanılıyor. Salep orkide bitkisinin yumrusundan elde edilip, toz haline getirilen, süt eklenerek yapılan içecek. Tüketici gerçek salep içmek istiyorsa ürünü yüzde 100 salep alması gerekir. Tüketicinin yaklaşık 15 gramlık ambalajda toz şeklinde salep diye aldığı ürünün binde 4'ünde salep var" diye konuştu.

Tüketicinin alışveriş alışkanlığında değişiklik yapması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, "Gıda ürünlerinin çoğunda limonata, muzlu veya çilekli, çikolatalı gofret, bisküvide ambalajında meyvenin resmini görürsünüz ama içindekilere baktığımızda o meyve binde 6 civarında bulunuyor. Tüketici alacağı ürünün 'İçindekiler' kısmını çok iyi okumalı. Tüketici, 'Gerçekten muz, meyve bulunan ürün mü alıyorum, salep gerçek mi' diye sorgulamalı. Bilinçli tercihine göre istiyorsa satın almalı. Bunun için ürünün etiket kısmının okunması gerekiyor" dedi.