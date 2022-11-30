Avrupa Merkez Bankası'nda sıkı politika mesajları

30 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Avrupa Merkez Bankası (AMB) cephesinde de ufukta nihai faiz gözükmüyor. AMB Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi enflasyonu zirve yaparsa şaşıracağını dile getirerek faiz artış sürecinde bitişin henüz çok uzak olduğunu ima etti.

Pazartesi günü Brüksel’de Avrupalı parlamenterlere konuşan Lagarde, “Enflasyonun ekimde zirve yaptığını görmeyi isterim ancak korkarım ki bunu söyleyemem. Yüksek enerji fiyatlarının toptan fiyatlardan perakende fiyatlara geçiş etkisi başta olmak üzere enflasyon verisi üzerinde birçok belirsizlik var. Enflasyonun zirve yapması beni şaşırtır” ifadelerini kullandı.

Bugün açıklanacak kasım ayı Euro bölgesi tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 10,4 artış kaydetmesi bekleniyor.

Bu oran ekim ayındaki yüzde 10,6 zirvesinden düşüş anlamına gelse de yüzde 10’un üzerinde AMB hedefinin çok üstünde bir orana işaret ediyor.

Pazartesi konuşan AMB’nin şahin üyeleri Klaas Knot ve Joachim Nagel da politikanın çok erken gevşetilmemesi gerektiği görüşünde.