Avrupa Merkez Bankası'ndan Donald Trump açıklaması: 'Yapmamız gereken şey hazırlıklı olmak'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:19

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Davos Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Lagarde, Avrupa'nın yeni göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın olası ticaret tarifelerine hazırlıklı olması ve bunları önceden tahmin etmesi gerektiğini belirtti.

Trump’ın başkanlığının ilk gününde genel gümrük vergileri koymamasının çok mantıklı bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Lagarde, genel gümrük vergilerinin her zaman beklenen sonuçları vermediğini ifade etti.

'YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY HAZIRLIKLI OLMAK'

AMB Başkanı, Trump’ın tarifelerinin “daha seçici, daha odaklı” olmasını beklediğini belirterek, "Avrupa’da yapmamız gereken şey hazırlıklı olmak ve ne olacağını tahmin ederek yanıt vermek” dedi.

'ENFLASYONUN İHRAÇ EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYMUYORUZ'

Lagarde, ABD'deki enflasyonun yeniden yükselmesi halinde Avrupa üzerindeki potansiyel etkisi sorulduğunda şunları söyledi:

"Eğer ABD'de enflasyon yeniden canlanırsa, bu kesinlikle ABD için bir sorun olacaktır, ilk ve asıl sonuçlar burada ortaya çıkacaktır. Enflasyonun Avrupa'ya ihraç edilmesinden aşırı endişe duymuyoruz. İzleyeceğimiz ilginç gelişmeler olacak. Örneğin döviz kuru ilgi çekici olacaktır ve sonuçları olabilir, ancak ABD'nin büyümesini görmekle kesinlikle ilgileniyoruz. Çünkü ABD'deki büyüme, dünyanın geri kalan kısmı için her zaman olumlu bir faktör olmuştur."