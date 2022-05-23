Avrupa Merkez Bankasından faiz artırımı sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin Eylül ayı sonuna kadar negatif faiz politikasını sona erdirebileceğini ve enflasyonun %2'de istikrara kavuşması halinde faizleri daha da yükseltebileceğini açıkladı.

Reuters
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:26
Avrupa Merkez Bankasından faiz artırımı sinyali
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Lagarde ECB'nin internet sitesinde yayınlanan yazısında, "Mevcut görünüme bakarsak üçüncü çeyreğin sonunda negatif faiz politikasını sona erdirebilriz" dedi.

ECB'nin mevduat faizi şu anda eksi %0.5 seviyesinde bulunuyor.

Lagarde, "Orta vadede enflasyonun %2'de sabitlendiğini görürsek, faiz oranlarının nötr seviyeye doğru kademeli olarak daha da normalleştirilmesi uygun olacak" dedi ve Euro bölgesi ekonomisinin aşırı ısınması halinde faizleri daha da artırmaya açık kapı bıraktığını ifade etti.


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