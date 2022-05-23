Avrupa Merkez Bankasından faiz artırımı sinyali

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:26

Lagarde ECB'nin internet sitesinde yayınlanan yazısında, "Mevcut görünüme bakarsak üçüncü çeyreğin sonunda negatif faiz politikasını sona erdirebilriz" dedi.

ECB'nin mevduat faizi şu anda eksi %0.5 seviyesinde bulunuyor.

Lagarde, "Orta vadede enflasyonun %2'de sabitlendiğini görürsek, faiz oranlarının nötr seviyeye doğru kademeli olarak daha da normalleştirilmesi uygun olacak" dedi ve Euro bölgesi ekonomisinin aşırı ısınması halinde faizleri daha da artırmaya açık kapı bıraktığını ifade etti.