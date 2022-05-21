Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahminleri

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:56

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Yıl sonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 2'si TCMB'nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden biri politika faizinin yıl sonunda %15'e yükseleceğini tahmin ederken diğer bir katılımcı ise %20 seviyesine arttırılacağını öngördü.

ZİRVE HENÜZ GÖRÜLMEDİ

Ekonomistlerin beklentileri 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor fakat anketteki katılımcıların çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

TCMB, faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek %14'e çekmişti.

Gevşeme döngüsü geçen sene kur krizine sebep olarak dolaylı yoldan enflasyonun sert yükselmesine sebep olurken, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körüklemişti.

DEĞİŞİKLİĞE DAİR SİNYAL YOK

TCMB ise enflasyondaki yükselişe rağmen son dört toplantısında politika faizini değiştirmedi. Banka daha sonra faiz değişikliği yapabileceğine dair de sinyal vermedi.

Bazı ekonomistler ise TCMB'nin kararlarının öngörülemezliği sebebiyle son aylardaki anketlere katılmamayı seçiyor.