Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklentisi yükseliyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 07:00

Enflasyonun yüksek seyri nedeniyle ekonomistlerin faiz beklentileri de yükseldi. Ekonomistler politika faizinde zirvenin yüzde 4 olmasını bekliyor. Daha önce bu beklenti yüzde 3,75 seviyesindeydi.

Ankete katılan ekonomistler 27 Temmuz’da gerçekleşecek toplantıda 25 baz puan, sonrasında da 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Her ne kadar 20 üyeli Euro bölgesi ekonomisinde gelecek aylarda enflasyonda yavaşlama beklense de bunun hızlı biçimde olmayacağı öngörülüyor. Ankette 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 2’den yüzde 2.1’e yükselirken 2024 ve 2025 enflasyon projeksiyonları da sırasıyla yüzde 2,8 ve 2,4’e yükseldi.

Ankette 2024 yılı için büyüme tahmini yüzde 1, 2025 için ise yüzde 1,6 oldu.

İyimser beklentilere rağmen analistler 2024 yılının Nisan ayında ilk faiz indiriminin başlamasını bekliyor.

ECB içinde de sıkılaşmanın yaz sonrasında devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşler mevcut. Bazı banka yetkilileri yaz sonrasında da faiz artışlarına sıcak bakarken bazıları ise ekonominin ılımlı bir resesyona gireceği konusunda endişelerini dile getiriyor.