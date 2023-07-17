Ekonomistlerden ortak değerlendirme: ‘Temmuz enflasyonu 100 yılın en yükseği olacak’

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:50

Güncelleme: 17.07.2023 - 10:50

Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) artırılmasıyla beraber akaryakıt ve doğalgaza gelen büyük zamların ardından Temmuz enflasyonunun ne kadar açıklanacağı merak konusu oldu.

Enflasyonda ‘baz etkisinin’ sona ermesiyle yıllık enflasyonun yükseleceği beklentisi sürerken, ekonomistler vergi artışının enflasyon etkilerini değerlendirdi.

Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında YÜZYILIN rekorunu göreceksiniz” dedi.

Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında YÜZYILIN rekorunu göreceksiniz.



Yazın Kenara … — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 16, 2023

“100 YILIN EN YÜKSEK TEMMUZ ENFLASYONU”

Merkez Bankası Eski Başekonomisti Ali Hakan Kara ise bir kullanıcısının “Temmuz enflasyonunun patlama yapacağını söyleyenler var hocam. Fiyatlar Genel Seviyesini etkileyen zamlar elbette mevcut. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz hocam?” sorusuna sosyal medya üzerinden şu cevabı verdi:

“Son 100 yılın en yüksek aylık Temmuz enflasyonlarından birini göreceğiz. Muhtemelen 100 yılın en yüksek Temmuz enflasyonunu göreceğiz. Temmuz rekoru %6,2 ile 1997’de görünüyor. Rahat geçilir diye tahmin ediyorum.”

Muhtemelen 100 yılın en yüksek Temmuz enflasyonunu göreceğiz. Temmuz rekoru %6,2 ile 1997’de görünüyor. Rahat geçilir diye tahmin ediyorum. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 16, 2023

“TEK HANEYE KESİNLİKLE İŞARET ETMİYOR”

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş ise bugünkü köşe yazısında konuya değinerek şunları belirtti:

“Benim tahminim çift haneli oranların başlangıcı; yüzde 10-11 arası. O da çok iyimser bir tahmin, çok iskonto edilmiş bir tahmin. Elimde daha fazla veri olsa elbette daha detaylı bir çalışma yapmam mümkün ama en azından madde ağırlıklarını bile bilmiyoruz artık. Dolayısıyla daha detaya inme şansım yok. Ancak mevcut durumun tek haneye kesinlikle işaret etmediğini bir kez daha vurgulamam gerek. TÜİK’in ne açıklayacağına gelince… Keşke bilsem!”

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota da Twitter hesabından "Dünkü ÖTV artışıyla TÜİK verileriyle bile muhtemelen son 50 yılın en yüksek Temmuz enflasyonunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.