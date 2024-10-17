Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi: 'Düşüş süreci yolunda gidiyor'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:35

Güncelleme: 17.10.2024 - 17:35

Avrupa Merkez Bankası (ECB), perşembe günü faiz oranlarını bu yıl üçüncü kez düşürdü ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun kontrol altına alındığını, ekonomik görünümün ise kötüleştiğini belirtti. Bu indirim, ECB'nin son 13 yıldaki ilk arka arkaya faiz indirimi olup, odak noktasının enflasyonu düşürmekten, ABD'nin gerisinde kalan ekonomik büyümeyi korumaya kaydığını gösteriyor.

"DÜŞÜŞ SÜRECİ YOLUNDA GİDİYOR"

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Enflasyondaki düşüş sürecinin yolunda gittiğine inanıyoruz. Son beş hafta içinde aldığımız tüm bilgiler bu yöndeydi” ifadelerini kullandı. Lagarde, ekonomik faaliyetlerdeki son dönemde yaşanan aşağı yönlü sürprizlere dikkat çekerek, iş dünyası faaliyet ve duyarlılık anketleri ile eylül ayı enflasyon verisinin beklenenden düşük gelmesinin faiz indirimi lehine karar alınmasında etkili olduğunu belirtti.

ABD'de önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması durumunda Avrupa mallarına daha yüksek gümrük vergileri uygulanabileceği sorulan Lagarde, böyle bir ticaret engelinin Avrupa için "olumsuz" olacağını ifade etti. "Herhangi bir kısıtlama, belirsizlik veya ticaret engeli, Avrupa ekonomisi gibi açık bir ekonomi için önemlidir" diyen Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatları üzerindeki olası etkilerini de yakından izlediklerini ekledi.

"RESESYON GÖRMÜYORUZ"

Lagarde ayrıca, “Kesinlikle bir resesyon görmüyoruz. Hala yumuşak iniş senaryosuna bakıyoruz” diye belirtti. Çeyrek puanlık indirimle birlikte ECB'nin bankaların mevduat faiz oranı yüzde 3,25'e düşerken, para piyasaları Mart ayına kadar üç indirim daha bekliyor. ECB, gelecekteki hamleler konusunda herhangi bir sinyal vermedi ve kararların "toplantıdan toplantıya" alınacağını yineledi.