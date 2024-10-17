Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü: Yıllık enflasyon yüzde 1,7’ye geriledi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 15:31

Güncelleme: 17.10.2024 - 15:31

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,25 seviyesine düşürdü.

ECB, ana refinansman faizini yüzde 3,65’ten yüzde 3,40’a çekerken, marjinal fonlama faizini ise yüzde 3,90’dan yüzde 3,65’e indirdi.

Karar metninde, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin istikrarlı bir şekilde ilerlediği vurgulandı.

ECB, hedefe ulaşmak için gereken sürece kadar politika faizlerinin yeterli düzeyde kısıtlayıcı tutulacağı mesajını verdi. Metinde, “Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım sergilemeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA İVMESİ

Karardan önce açıklanan enflasyon verileri, ECB'nin faiz yol haritasında hareket alanı olduğuna işaret etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Eylül ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri paylaştı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,2 iken Eylül’de yüzde 1,7 olarak belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentileri, eylül ayında Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 artacağı ve aylık enflasyonun yüzde 0,1 azalacağı yönündeydi.