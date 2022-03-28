Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması

28 Mart 2022 Pazartesi, 17:15

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Polonya Merkez Bankası ile 10 milyar Euro'luk swap anlaşması imzaladı. Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve San Marino ile de mevcut anlaşmalarının süresini uzattı. ECB, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı riskler nedeniyle Euro Bölgesi dışındaki bazı ülkelerin merkez bankalarıyla likidite anlaşmalarının uzadığını ve yeni bir swap anlaşması yapıldığını ifade etti.

Buna göre, ECB ve Polonya Merkez Bankası, 15 Ocak 2023'e kadar 10 milyar euroluk bir swap hattı kuruldu.

GEÇİCİ SWAP VE REPO HATLARINI UZATTI

ECB, Euro Bölgesi dışındaki Macaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ile San Marino merkez bankalarıyla mevcut geçici swap ve repo hatlarını 15 Ocak 2023'e kadar uzattı.

ECB'den Macaristan Merkez Bankası 4 milyar Euro, Arnavutluk Merkez Bankası 400 milyon Euro, Kuzey Makedonya Merkez Bankası 400 milyon Euro ve San Marino Merkez Bankası da 100 milyon Euro borç alma hakkına sahip.

Anlaşmalarla söz konusu ülkedeki finansal kurumlara Euro likidite sağlanması hedefleniyor.







