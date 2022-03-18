Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20 seviyesinde tuttu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 13:47
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 20 seviyesinde tuttu.

Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.



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