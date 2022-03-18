Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20 seviyesinde tuttu.
Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 20 seviyesinde tuttu.
Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.
Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.
İlgili Haberler
- 10 Avrupa ülkesi ambargoya rağmen Rusya'ya 346 milyon avroluk silah ihraç etti
- Türk bankalarında Rusya tedirginliği
- Beyaz Saray: Çin'in Rusya'ya yardım edeceğine ilişkin endişelerimiz yüksek seviyede
Video Haberler
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Evin bodrum katından 'su borusu' geçiyor
- Rusya Lviv’de havalimanını vurdu!
- 2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
En Çok Okunan Haberler
- Milyarlarca Euro yurttaşın cebinden çıkacak
- Sadri Alışık, unutulmaz replikleriyle yâd ediliyor
- Saray'a yapılacak spor tesisi ihalesi de yandaşa!
- FT: 'Batı 'garantör ülke' talebine mesafeli'
- Pes dedirten ticaret: Fıstık ezmesi içerisine sakladılar
- Devler Ligi'nde final yolu belli oldu!
- Burger King'den Rusya kararı
- Avrupalı tasarımcıdan ilginç bağış: O bir seks sembolü
- Yeşilçam'ın kural dışı yıldızı: Sadri Alışık
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu