Avrupa’nın en pahalı ülkesi netleşti: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin “Satın Alma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları” sonuçlarını açıkladı. Veriler, Avrupa’da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu ülkenin İzlanda olduğunu ortaya koydu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin döviz kurlarıyla karşılaştırmalı alım gücünü gösteriyor. Endeksin 100’ün üzerinde olması ülkenin “pahalı”, 100’ün altında olması ise “ucuz” olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DE FİYAT DÜZEYİ 60 OLDU

2025 yılı sonuçlarına göre Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 olarak hesaplandı. Bu veri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalamasında 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 60 Euro karşılığı Türk lirası ile alınabildiğini gösterdi.

Karşılaştırmalar 27 AB ülkesi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç) ile 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

EN PAHALI İZLANDA, EN UCUZ MAKEDONYA

36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi en yüksek ülke 174 endeks değeriyle İzlanda oldu. En düşük değer ise 55 ile Kuzey Makedonya olarak kaydedildi.

Türkiye’nin alt kırılımlarında ise farklı seviyeler öne çıktı. Kişisel ulaşım araçları endeksi 156 olarak hesaplanırken, bilgi ve iletişim ekipmanlarında endeks 118 ile ortalamanın üzerinde yer aldı.

Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün grubunda endeks 59, gıda ve alkolsüz içeceklerde 77, giyim grubunda 62, lokanta ve oteller grubunda ise 78 olarak belirlendi.