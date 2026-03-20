Avrupa piyasalarında pozitif seyir: Riskler fiyatlanıyor

Avrupa borsaları, Ortadoğu’daki çatışmaların enerji arzı ve enflasyon üzerindeki risklerine rağmen, açıklanan makroekonomik veriler ve tepki alımlarıyla yükseliş gösteriyor.

Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,9 artarken, FTSE 100 yüzde 0,5, DAX 40 yüzde 1,2, FTSE MIB 30 yüzde 1,3, IBEX 35 yüzde 1,5 ve CAC 40 yüzde 0,9 yükseldi.

Bölgede enerji altyapısına yönelik riskler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğine destek açıklamaları risk algısını bir miktar azalttı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tutarken, Ortadoğu’daki gelişmelerin enflasyon üzerinde yukarı, büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yüksek enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu artırabileceği belirtildi.

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin altında kalması maliyet baskılarının hafiflediğine işaret ederek borsaları destekledi. Ancak enerji fiyatlarına ilişkin belirsizlikler bu olumlu etkinin sınırlı kalmasına neden oluyor. Günün geri kalanında jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları yakından izlenecek.