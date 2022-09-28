Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13.4 arttı
Avrupa'da ekim vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13.4 arttı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186,09 avrodan kapandı.
Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 avrodan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 artış gösterdi.
Fiyat artışında, dün Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesi etkili oldu.
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirdi.
Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.
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