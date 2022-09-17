Avrupa ile Rusya arasında doğalgaz krizi: ‘Almanlar ABD’nin oyununa geldi’
Avrupa, Rusya’nın gazı kesmesi nedeniyle “kara kara” kışı nasıl geçireceğini düşünürken gelişmeler dış ticaretinin büyük bir bölümünü bu ülkelerle yapan Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.
Gaz akışının kesilmesinin en başta cari açık sorununu derinleştireceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca enerji fiyatlarının artmasının da enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağına işaret ediliyor. Avrupa doğalgazın yüzde 38’ini Rusya’dan alıyor. İkinci sırada yüzde 18.6 ile Norveç, üçüncü sırada da yüzde 7.2 ile Cezayir var. Avrupa’da Rus gazına en bağımlı ülke ise Almanya. Bu ülkede doğalgazın yüzde 32’si Rusya’dan ithal ediliyor. Gelişmeleri değerlendiren Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Rusya’nın gazı “silah” olarak kullanmaya niyetli olduğunu gösterdiğini, Avrupa’nın da Rusya’nın malına, mülküne, parasına blokaj koyduğunu anımsattı.
"EKSİK VEREBİLİR"
Rusya’dan Türkiye’ye gaz akışında önemli bir gelişme olmadığı sürece sorun yaşanmayacağını belirten Türkyılmaz, “Ancak özel şirketlerin önceki yıllardan gelen ödemedikleri 1 milyar dolarlık bir gaz borcu var. Rusya bunu gündeme getirebilir. Bunun karşılığı olarak eksik gaz verebilir” dedi.
Türkyılmaz, Rusya’nın Avrupa’ya satmadığı gazı Çin’e, Japonya’ya, Hindistan’a satabileceğini söyledi. “Rusya’nın tek müşterisi Avrupa mı?” diye soran Türkyılmaz, Çin’in aldığı gazı LNG haline getirerek yeniden sattığına dikkat çekti. Türkyılmaz, “ABD, Avrupa’yı ateşe attı. Tam bir Amerikan kazığı. Almanlar koru çıplak elle almaya çalıştı. Bedelini de Alman halkı ödüyor. İthalat faturası arttı, ekonomisi sarsıldı. ABD ise kendine LNG pazarı yarattı. Şimdi yüksek fiyatla Avrupa’ya LNG satıyorlar. ABD ellerini ovuşturuyor. Avrupa, Almanya ABD’nin kışkırtmasına geldi, zarar gördü” dedi. İngiltere’nin kendi gazı olduğunu, bir miktar da Norveç’ten aldığını kaydeden Türkyılmaz, “Rus gazının en büyük müşterisi Almanya. Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı vardı. Tamamlanmıştı. Faaliyete geçecekti. Ancak Almanya yaptırımlar kapsamında durdurdu. Şimdi de Rusya Kuzey Akım 1 hattını durdurdu. Almanlar, Amerika’nın baskısıyla oyuna geldiler” diye konuştu.
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