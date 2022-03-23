Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden 120 Euro seviyesine yaklaştı
Avrupa'da 97 Euro'dan güne başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 22,42 artarak 118,75 Euro'ya yükseldi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 97 avrodan açılarak 100 avro seviyesinin altına inmişti.
Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.54'te açılışa göre yüzde 22,42 artarak megavatsaat başına 118,75 Euro'ya çıktı.
PUTİN'İN AÇIKLAMALARI ETKİLEDİ
Fiyat artışında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları etkili oldu.
Scholz, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkilerini göstermeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin saldırgan tutumunu sona erdirmemesi halinde yakında daha da katı önlemler alabileceklerini söyledi.
Putin ise "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.
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