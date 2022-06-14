Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 10 yükseldi
Avrupa'da dün 83,40 Euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10 artarak 91,75 avroya çıktı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 83,75 Euro'dan açıldı.
Fiyatlar, Türkiye saatiyle 14.38'de kapanışa göre yüzde 10 artarak megavatsaat başına 91,75 Euro'ya yükseldi.
Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısı etkili oldu.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir" ifadesine yer verildi.
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