Zamları beraberinde getiren 'doğalgaz müjdesi'nde yeni gelişme

10 Haziran 2022 Cuma, 14:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'müjdelediği' Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalazın çıkartılması sürecindeki gelişmeler sürüyor.

Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı’na ulaştı.

13 HAZİRAN' DA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Filyos Limanı’nda TPAO’ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri’ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

BORULAR, 2 BİN 200 METRE DERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Filyos Limanı’ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.

İlk etapta 10 milyon meterküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gazın ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilmesi bekleniyor.

MÜJDE ZAMLARLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ın 1 Haziran'da yapılan zamlardan sonra yaptığı açıklamasına göre son bir yılda sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 601, konutta kullanılan doğalgaza da yüzde 146 zam geldi.

Balık, '320 milyar metreküp doğalgaz bulduk’ müjdesinden sonra doğalgaza 13 kere, elektriğe 12 kere zam geldiğini belirtti.

ERDOĞAN YENİ MÜJDELER EKLEMİŞTİ

4 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre toplam 540 milyar metreküplük doğalazın çıkarılması bekleniyor.