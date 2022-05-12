Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13,5 yükseldi
Avrupa'da dün 94,01 Euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,5 artarak 106,71 Euro'ya çıktı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören haziran vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 100 Euro'dan açıldı.
Fiyatlar, Türkiye saatiyle 10.28'de kapanışa göre yüzde 13,5 artarak megavatsaat başına 106,71 Euro yükseldi.
NOVOPSKOV ARACILIĞIYLA GAZ TAŞIMACILIĞI ENGELLENDİ
Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı akışının durdurulduğunu bildirmesi etkili oldu. Ukrayna'nın devlete ait şebeke operatörü, gazın neredeyse üçte birinin Rusya'dan Avrupa'ya taşındığı sınır kompresör istasyonu Novopskov aracılığıyla da gaz taşımacılığını engellediğini duyurdu.
Sohranovka ve Novopskov, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde bulunuyor.
Ayrıca fiyatların yükselişinde Rus enerji şirketi Gazprom'un dün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğalgaz miktarının bir önceki güne göre yüzde 25 azaldığını bildirmesi de etkili oldu.
Gazprom, 11 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 72 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştiğini bildirmişti.
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