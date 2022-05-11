Gazprom'un doğalgaz sevkiyatı yüzde 25 azaldı
Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarının düne kıyasla yüzde 25 azaldığını bildirdi.
Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğalgaz sevkiyatlarına ilişkin bilgi verdi.
Ukrayna üzerinden gönderilen doğalgaza talepte bugün önemli miktarda düşüş olduğunu belirten Kupriyanov, "Gazprom, 11 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 72 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirecek" dedi.
UKRAYNA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN GAZ SEVKİYATI 95,8 MİLYON METREKÜP
Gazprom'un dün Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği gaz sevkiyatı 95,8 milyon metreküp olarak kayda geçmişti.
Kupriyanov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini söylemişti.
Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.
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