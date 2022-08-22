Avrupa’da doğalgaz krizi: Emeklilerin sıcak ülkelere gönderilmesi gündemde

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya-Ukrayna savaşından sonra tüm dünyada artan petrol ve doğalgaz fiyatları, bu kışın zor geçeceğinin en büyük sinyali. Kış aylarında yaşanacak enerji krizine çözüm üretmek isteyen Avrupalı devletler, termometreleri birer derece kısma, gerekli görülürse geçici kesintiler yapma gibi kriz planları hayata geçiriyor. Bu planlara farklı bir bakış getiren Avrupalı tatil acenteleri ise özellikle emeklileri ve evden çalışanları kış aylarını çok daha ucuza geçirecekleri ülkelere yönlendiriyor. Bu ülkelerden birisi de Türkiye.

Avrupalı tur operatörlerinin kampanyası geçen hafta Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz’un yazısıyla gündeme geldi. Antalya Side’de bulunan beş yıldızlı bir otelde 57 günlük her şey dahil bir tatil için kişi başı 1209 avro fiyat biçildiğini söyleyen Yavuz, bu rakama göre Avrupalı bir bireyin günlük 21 Avro’ya uçak bileti ve evden havaalanına yolculuk başta olmak üzere her şey dahil bir kış tatili yapabileceğini, Avrupa’daki 150 milyon emekli ve hükümetler için bu paketlerin kurtarıcı niteliğinde olabileceğini belirtti.

Avrupa hükümetlerinin zorunluluktan gündeme getirdiği bu gelişme Türk turizmini 12 aya çıkarmayı hedefleyen turizmcileri de heyecanlandırdı. Özellikle Antalya bölgesindeki turizmciler hükümetin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü sadece emekli değil Almanya’da asgari ücretle uzaktan çalışan bir işçi de bu tatili yapabilecek gelire sahip. Almanya’da asgari ücret 1500 avro, asgari ücretli çalışan bir işçi, bu ücretin 1200 avrosu ile iki ay boyunca Türkiye’de her şey dahil tatil yapabilecek durumda. Emeklilerin de ortalama maaşı 900 Avro. Yani bir emekli iki aylık maaşıyla iki ay tatil yapabiliyor. Akdeniz Otelciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, “Turizmciler olarak yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Önemli bir fırsat bu. Ancak hem yasal mevzuatlar hem de turizm tesisleri anlamında atılacak adımlar var” dedi.

TÜRK EMEKLİ HAYAL BİLE EDEMİYOR

Benzer bir tatili yerli, emekli veya uzaktan çalışan için önermek ise imkânsız. Böyle bir pakete henüz düşünülmedi düşünülse bile yaptığımız bir hesaplamada ortaya çıkan rakamlar Türk emeklileri için düşleri zorluyor. İki ay otelde kalmak isteyen bir emeklinin en az harcayacağı tutar 94 bin 500 lira. Bu fiyata uçak biletleri dahil değil. Bu fiyat, günlük 1657 TL’ye denk geliyor. Alman bir emekli iki aylık maaşıyla iki ay kalabilirken, Türkiyeli bir emekli ise iki aylık maaşıyla yalnızca beş gün kalabiliyor.

Bu tabloyu değerlendiren DİSK’e bağlı Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “Bu söylemler ilk çıktığında Turizm Bakanı buyursunlar başımızın üstünde yeri var demişti Avrupalı emekliye. Kendi emeklisi bırakın tatili köye bile gidemezken. Yabancılar iki ay boyunca beş yıldızlı tatil yaparken bizim emeklimiz bir çay parası vermemek için arkadaşlarıyla buluşmuyor, evden çıkmıyor. Tatil konusu eskiden “hayal oldu” derdik. Şimdi hayal bile değil, bizim hayalimiz akşam evimizde tenceremizin kaynamasıdır” diye konuştu.