Almanya doğalgaz krizine çözüm arıyor: Yüzen santral inşa edilecek

Almanya iki yüzen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) santrali tedarik etmek için Uniper , RWE, EnBW'nin iştiraki VNG ile mutabakat zaptı imzaladı.

Reuters
16 Ağustos 2022 Salı, 15:08
Almanya doğalgaz krizine çözüm arıyor: Yüzen santral inşa edilecek
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Almanya’da Rus doğalgazına ilişkin endişeler artarken hükümet de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için yeni adımlar atmaya başladı.

Almanya, iki yüzen santrali tedarik etmek için enerji şirketleri Uniper, RWE ve EnBW’nin iştiraki VNG ile mutabakat zaptı imzaladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mutabakat zaptına göre planlanan iki santralin Almanya’nın Wilhelmshaven ve Brunsbuettel kentleri yakınlarına kurulacağını söyledi.


Almanya doğalgaz LNG Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck

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