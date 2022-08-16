Almanya doğalgaz krizine çözüm arıyor: Yüzen santral inşa edilecek

16 Ağustos 2022 Salı, 15:08

Almanya’da Rus doğalgazına ilişkin endişeler artarken hükümet de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için yeni adımlar atmaya başladı.

Almanya, iki yüzen santrali tedarik etmek için enerji şirketleri Uniper, RWE ve EnBW’nin iştiraki VNG ile mutabakat zaptı imzaladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mutabakat zaptına göre planlanan iki santralin Almanya’nın Wilhelmshaven ve Brunsbuettel kentleri yakınlarına kurulacağını söyledi.