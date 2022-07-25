Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan açıkladı: Türkiye için doğalgaz krizi söz konusu mu?
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ukrayna ve Rusya krizinden dolayı doğal gazla ilgili tüm Avrupa'da büyük bir endişe olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de doğal gazla ilgili bir krizin beklenmediğini kaydetti.
AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Ekonomi Buluşmaları"nda bu ay Küçükçekmeceli iş adamlarıyla bir araya gelindi. Program çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Küçükçekmece sanayici ve iş adamlarıyla buluştu.
Burada yeni vergi düzenlemeleri, konut kredisi, enflasyonla mücadele başta olmak üzere pek çok konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına yönelik devam eden başvurular ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin sunum da yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gürcan, sanayi üretiminde endeksin ve kapasite kullanım oranının gayet iyi durumda olduğunu sürekli yükseldiğini söyledi.
Bakan Yardımcısı Gürcan, şu anda Türkiye'de sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 77.9 seviyesinde, hizmet ciro endeksi ise yukarı doğru hareket halinde yüzde 73.5'lik bir durumda olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Gürcan, salgın döneminde küresel ölçekte zarar gören turizm sektöründe de dünya ortalamasının üzerinde bir toparlanma hızı gösterdiğini Türkiye turizm gelir ve toplam ziyaretçi sayısında ortalama bu yılki beklentinin 35 milyar dolar gelir olacağını ziyaretçi sayısında ise toplam 45 milyon kişi olmasını beklediklerini ifade etti.
Bakan Yardımcısı Gürcan, petrol ve doğalgaz fiyatlarına da değinerek yüksek seyri görüldüğünü doğalgazla ilgili bir krizin beklenmediğini de söyledi.
"DOĞALGAZLA İLGİLİ BİR KRİZ BEKLEMİYORUZ"
Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüksek seyir görüldüğünü doğalgazla ilgili bir krizin beklenmediğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüksek seyri görüyoruz. Daha önce 9.6 Euro olan megabayt saat başı doğalgaz fiyatı 2021'de 47.5'e bugün itibariyle yaklaşık 160 Euro'ya yükseldi. Bu doğalgaz fiyatlarındaki yüksek seyir önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya krizinden dolayı biliyorsunuz tüm Avrupa'da büyük bir endişe var. Türkiye bu konuda daha rahat bir pozisyonda inşallah önümüzdeki süreçte doğalgazla ilgili herhangi bir kriz beklenmemekte. Küresel gıda ve tarım fiyatlarında yüksek seyrini koruyor özellikle buğday fiyatlarında Rusya Ukrayna savaşında ciddi bir kriz yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde buğday ve tahıl koridoruyla ilgili yapılan ve atılan adımlar dünyaya bir nefes verdi. Bölgemizde de ciddi bir fiyat düşüşünü gerçekleştirecek. Bu yıl Türkiye'de gerçekleşen buğday rekoltesinde de geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi durumda. Yaklaşık 20 milyon ton buğday rekoltesi şu anda Türkiye'nin beklentisi. Gerçekleşen de buna çok yakın. Buğdaya 6 buçuk lira bir fiyat açıkladık. 1 lira da destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte TMO'nun yaklaşık 5 milyon ton buğdayı alım yapmasını bekliyoruz" dedi.
Video Haberler
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt