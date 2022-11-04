Avrupa'da elektrikli otomobil satışları arttı
Avrupa Birliği'nde (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 11.9'a ulaştı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini yayımladı.
Buna göre, söz konusu dönemde AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 37.8'i benzin, yüzde 22.6'sı hibrit, yüzde 16.5'i dizel, yüzde 11.9’u tamamen elektrik (BEV), yüzde 8.5'i fişli hibrit (PHEV), yüzde 2.5'i diğer yakıtlar ve yüzde 0.2'si doğalgazlı oldu.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 22 ARTTI
Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, elektrikli otomobil satışları yüzde 22 artarak 259 bin 449, hibrit satışları yüzde 6.9 yükselerek 492 bin 11 adete ulaştı.
Benzinli otomobil satışları yüzde 3.3 azalarak 823 bin 360’a, dizel satışları yüzde 4.7 düşerek 360 bin 596’ya, fişli hibrit otomobil satışları yüzde 6 gerileyerek 184 bin 450’ye, doğalgazlı otomobil satışları yüzde 52.4 gerileyerek 3 bin 954’e ve diğer alternatif yakıtlı otomobil satışları yüzde 9.5 gerileyerek 55 bin 418’e indi.
Böylece söz konusu dönemde, AB ülkelerinde elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 43'ü buldu.
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