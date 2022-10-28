Avrupa’nın en çok satan otomobili belli oldu!

28 Ekim 2022 Cuma, 14:26

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla, ürettiği elektrikli araçlarla dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olarak nitelendiriyor. Otomotiv endüstrisinde elektrifikasyon devrimine öncülük eden marka, yakın zamanda üçüncü çeyreğe ilişkin mali raporunu paylaştı ve son zamanlarda kaç araç sattığını açıkladı.

Şu an dört farklı modeliyle karşımıza çıkan şirketin en popüler araçlarından biri de crossover türündeki Model Y. 2020 yılında satılmaya başlayan araç, bu iki yıllık süre içerisinde büyük bir başarıya ulaştı. Şimdi gelen veriler de elektrikli otomobilin Avrupa’da da öne çıktığını ortaya koydu.

TESLA MODEL Y, PEUGEOT 208 VE DACİA SANDERO’YU GERİDE BIRAKTI!

JATO Dynamics tarafından yapılan bir araştırma, Tesla Model Y’nin başarılarına devam ederek geçtiğimiz eylül ayında Avrupa’da en çok satılan otomobil olduğunu ortaya koydu. Bunun, şirketin Berlin’de açtığı Gigafactory’deki yüksek üretimi sayesinde gerçekleştiği söyleniyor. Tesla, bu ay başında fabrikada haftalık 2.000 Model Y üretildiğini duyurmuştu. Bu da yıllık 100.000 civarı aracın tesiste üretilebileceğini gösterdi.

Verilere göre yalnızca eylül ayında Avrupa’da 29.367 Model Y satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227’lik bir artışa tekabül ediyor. Eylül ayında en çok satılanlar listesinin ikinci sırasında Peugeot 208, üçüncü sırasında ise Dacia Sandero bulunuyor.

Bunlar dışında daha önceki verilerde Model Y’nin Almanya’da eylülde en çok satılan araç, Birleşik Krallık’ta ise en çok satılan ikinci araç olduğu açıklanmıştı. Şimdiki veriler de Elon Musk yönetimindeki şirketin, kıtada ortalamanın üstünde, 50-60 bin Euro civarları bir fiyat etiketine sahip olan ve lüks olarak sayılabilecek bu araçla birlikte ciddi bir başarı yakaladığı ortaya koyuldu.