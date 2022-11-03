Otomobil tamponundan esrar çıktı: İçmek için aldım
Adana'da, polisin durdurduğu otomobilin tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.P. (49), tutuklanırken, ifadesinde "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dediği öğrenildi.
Adana'da, polisin durdurduğu otomobilin tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.P. (49), tutuklanırken, ifadesinde "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dediği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, aracın arka tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve poliste ifade veren sürücü E.P., "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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