Avrupa’da enflasyonun kalıcı hale gelmesine yönelik endişeler arttı
Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, yüksek enflasyonun giderek kalıcı hale gelmesinden giderek daha fazla endişe duyulduğunu ortaya koydu.
Avrupa Merkez Bankası’nın 21 Temmuz’daki toplantısının tutanakları, politika yapıcıların yüksek enflasyonun giderek kalıcı hale gelmesinden ve bu riskin beklentilerden fazla faiz artırımına gidilmesine yol açacak kadar büyük olduğundan giderek daha fazla endişe duyduklarını gösterdi.
Banka 21 Temmuz’da 2011’den beri ilk defa faiz artırımına giderek faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 50 baz puan artırmıştı.
Beklentiler 25 baz puan faiz artıracağı yönündeydi.
ÖNÜMÜZDEKİ AY 50 BAZ PUAN YÜKSELTEBİLİR
Dün yayımlanan tutanaklarda “Enflasyonist baskıların arttığı düşünülmektedir… Enflasyon beklentilerinin kalıcı olarak kontrol altına alınabilmesi Yönetim Kurulu’nun kötüleşen enflasyon görünümünün gerektirdiği adımları atmasına bağlı” ifadesi yer aldı.
ECB’nin enflasyonun çift haneli sayılara yaklaşmasının ve doğalgaz tedariğindeki sorunların fiyatları daha da yukarı çekmesi ihtimalinin resesyon risklerini artırmasına rağmen önümüzdeki ay faizleri 50 baz puan daha yükseltmesi bekleniyor.
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