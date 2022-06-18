Rusya'dan Türkiye'ye aktarılan doğalgaz sevkiyatı planlı olarak durdurulacak

Rus enerji şirketi Gazprom, planlanmış yıllık bakım nedeniyle TürkAkım doğal gaz boru hattından geçici olarak doğal gaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

AA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 15:24
Rusya'dan Türkiye'ye aktarılan doğalgaz sevkiyatı planlı olarak durdurulacak
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Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım’ın planlanmış yıllık bakımının 21 ila 28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle, söz konusu tarihlerde TürkAkım’ın iki hattından da doğal gaz sevkiyatının yapılmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir” denildi.


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