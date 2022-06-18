Rusya'dan Türkiye'ye aktarılan doğalgaz sevkiyatı planlı olarak durdurulacak
Rus enerji şirketi Gazprom, planlanmış yıllık bakım nedeniyle TürkAkım doğal gaz boru hattından geçici olarak doğal gaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım’ın planlanmış yıllık bakımının 21 ila 28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Bu nedenle, söz konusu tarihlerde TürkAkım’ın iki hattından da doğal gaz sevkiyatının yapılmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir” denildi.
Video Haberler
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- MHP'li başkan 'cinsel istismar'dan tutuklandı
- 'Koltuk-mevki-makam gözlerini bürümüş'
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu
- Kripto para piyasaları toz duman!