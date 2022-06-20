Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 670 lira 4 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 221 bin 12 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 72 milyon 673 bin 52 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 670 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 491 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 50 lira 14 kuruş, satış fiyatı 12 bin 289 lira 94 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 100 milyon 585 bin 459 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 489 bin 722 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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