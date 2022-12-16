Avrupa'da otomobil satışları 4. ayda da yükseldi

16 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Avrupa'da otomobil satışları 4. ayda da yükseliş ivmesini sürdürdü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre yeni araç tescilleri geçen ay yüzde 17 artarak 1 milyonu aştı. Ancak toplam satışlar geçen yılın ilk 11 ayından daha düşük kaldı.

Tedarik sıkıntılarındaki azalma, teslimatların son aylarda artmasında etkili oldu. Bloomberg Intelligence'a göre sektörün henüz pandemi öncesi seviyelere dönmesi beklenmezken 3. yılı da düşüşle tamamlayabilir.

"2023'ÜN RAHATLIKLA 2022'Yİ GEÇECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"



LMC Otomotiv, üretimi sekteye uğratan arz sıkıntılarının gelecek sene azalacağını öngörürken "2023'ün rahatlıkla 2022'yi geçeceğini öngörüyoruz ancak biraz daha temkinliyiz" değerlendirmesini yaptı. Şirket, Batı Avrupa için satış tahminini 11 milyonun altına düşürdü.

Bazı otomobil üreticileri için enflasyon etkisiyle alarm zilleri çalıyor. Volkswagen bu hafta yaptığı açıklamada Avrupa'da son aylarda artan enerji fiyatlarının talebe zarar vermeye başlaması nedeniyle elektrikli otomobil satışlarının hedefin altında kaldığını belirtti.

Kasım'da İngiltere'de yeni araç tescilleri yüzde 24, Almanya'da yüzde 31, İtalya'da yüzde 15 arttı. Geçen seneye kıyasla satışlarda en büyük artış yüzde 37 ile VW'de oldu.