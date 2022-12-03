Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

AA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 12:20
<p>Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar, Fiat, Renault ve Ford oldu.</p>

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar, Fiat, Renault ve Ford oldu.

<p>Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. </p>

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. 

<p>Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.</p>

Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.

<p>Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.</p>

Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.

<h3>TOYOTA'NIN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ</h3> <p>ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı.</p>

TOYOTA'NIN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

<p> Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti.</p>

 Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti.

<p>Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.</p>

Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.

<p>Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.</p>

Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.

<p>Kasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 383 satışla Renault ve 4 bin 237 satışla Toyota izledi.</p>

Kasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 383 satışla Renault ve 4 bin 237 satışla Toyota izledi.

<p>Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.</p>

Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

<h3>LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI</h3> <p>Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.</p>

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

<p>Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.</p>

Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

<h3>HAFİF TİCARİ ARAÇLAR</h3> <p>Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. </p>

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. 

<p>Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi.</p>

Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi.

<p>Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.</p>

Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.

kasım otomobil ekonomi en çok satılan araba markaları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler