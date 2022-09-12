Avrupa'daki gıda üreticileri destek istedi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:06

Brüksel merkezli çiftçi birliği Copa-Cogeca, Avrupa gıda sektörü konfederasyonu FoodDrinkEurope ve gıda işleme sektörü çatı kuruluşu Primary Food Processors, Avrupa'da tarım ve gıda sektörünün durumuna ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Avrupa'da tarım ve gıda sektörünün enerji krizi nedeniyle "alarm" verdiğine işaret edilen bildiride, sektördeki pek çok işletmenin hızla artan girdi maliyetleri ve sıra dışı hava şartları karşısında faaliyetlerini sürdürme mücadelesinde olduğu kaydedildi. Avrupa'daki tarım ve gıda sektörünün üretim maliyetlerinin son 1 yılda önemli ölçüde arttığı aktarılan metinde, özellikle doğalgaz, elektrik, gübre, yakıt, nakliye, paketleme ve işçilik ücretlerinin hızla yükseldiği belirtildi.

TARIM VE GIDA İŞLETMELERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bildiride, maliyet artışlarının başlangıçta covid-19 salgını sonrası artan talep ve tedarik zinciri kısıtlamalarından kaynaklandığına işaret edilerek, Rusya-Ukrayna savaşıyla bu durumun daha da hızlandığı ifade edildi.

Maliyet ve enflayson baskılarına ilave olarak kuraklık, fırtınalar ve don olayları gibi ağır hava şartları yaşandığının da anımsatıldığı bildiride, bunun tarım ve gıda işletmelerini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Bildiride, "Başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere enerji fiyatlarındaki son artışlar, tarımsal gıda üretim döngülerinin devamlılığını tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

ŞİRKETLER ÜRETİMİ DURDURMAK ZORUNDA KALDI

Bu artışların sektörün temel tarım ürünleri, gıda bileşenleri ve yem üretimini tehlikeye soktuğu kaydedilen bildiride, "AB tarım ve gıda zincirinde giderek daha fazla şirket faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bazı şirketler üretimi durdurma, çalışanları çıkarma veya faaliyete son verme durumunda kaldı" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, sektörün faaliyete devam etmesi ve tam olarak işleyen bir gıda tedarik zincirinin sürdürülebilmesi için istikrarlı biçimde ve sabit fiyatlarda enerjiye erişime ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.