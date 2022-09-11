Çiftçilerin büyük protestoları sonrası Hollanda Tarım Bakanı istifa etti
Azot emisyonunu azaltmak için binlerce çiftliğin kapatılması öngörülen Hollanda'da Tarım Bakanı Staghouwer istifa etti.
Azot emisyonunun azaltılması için alınan kararlar sonrası on binlerce çiftçinin haftalardır eylem yaptığı Hollanda'da Tarım Bakanı Henk Staghouwer istifa etti.
Staghouver, istifa gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Bir bakan olarak tarım ve balıkçılıkla ilgili görevleri yürütmek için doğru kişi olmadığım sonucuna vardım. Bu nedenle Tarım Doğa ve Gıda Bakanlığı görevinden istifa ediyorum.”
Hollanda'da, temmuzdan bu yana, hükümetin azot salınımı protestolarını protesto eden çiftçiler, yolları kapatmış, gıda merkezlerinin önlerini tıkamış ve yollara tezek ve saman dökmüştü.
11 BİN 200 ÇİFTLİĞİN KAPANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle hükümetin inek sayısını azaltma kararına karşı çıkan çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.
Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50, bazı bölgelerinde ise yüzde 70 ve 95 azaltma hedefi koymuştu.
Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030 yılına kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.
17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.
Hükümet yetkilileriyle çiftçilerin temsilcileri arasındaki görüşmelerin ilki 5 Ağustos'ta yapılmıştı.
Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Johan Remkes'in ara buluculuğunda Utrecht şehrinde gerçekleşen görüşmede Başbakan Mark Rutte ve diğer kabine üyeleri de yer almıştı.
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