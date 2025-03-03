Avrupa'dan ABD'ye misilleme: Savunma bütçesinde büyük artış!

Avrupa Birliği Komisyonu savunma için büyük bir bütçe artışı yapacaklarını duyurdu.

Avrupa'dan ABD'ye misilleme: Savunma bütçesinde büyük artış!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:32

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunma harcamalarında büyük bir artışa ihtiyaç duyduğunu, hazırladıkları yeniden silahlanma planını üye ülkelere yarın ileteceğini söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin stratejik diyalog toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Brüksel'de 6 Mart'ta düzenlenecek Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü zirveye yoğun biçimde hazırlandığını belirten von der Leyen, "AB ülkelerine yarın Avrupa'nın yeniden silahlanması planı hakkında bir mektup göndereceğim" dedi.

Von der Leyen, "Hiç şüphesiz savunma harcamalarında büyük bir artışa ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kalıcı barışın yalnızca güç üzerine inşa edilebileceğine işaret eden von der Leyen, "Güç kendimizi güçlendirmekle başlar. Yarın üye ülkelere sunacağım planın amacı da bu" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #avrupa birliği #Ukrayna #Savunma

İlgili Haberler

Rusya: Avrupa, ABD’nin vesayetine ihtiyaç duyan huysuz bir yaşlı kadın

Rusya: Avrupa, ABD’nin vesayetine ihtiyaç duyan huysuz bir yaşlı kadın
Ukrayna, Avrupa’nın en büyük maden zenginliği üzerinde oturuyor

Ukrayna, Avrupa’nın en büyük maden zenginliği üzerinde oturuyor
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: 10 milletvekili hedefte

Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: 10 milletvekili hedefte
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler