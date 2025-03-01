Yayınlanma: 01.03.2025 - 15:33

Güncelleme: 01.03.2025 - 15:33

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Ukrayna'da normal muhataplar olmadığını söyledi.

Medvedev, “Sadece iletişim kurmaya hazır olan insanlarla konuşabilirsiniz, sahiplerinin sevgisi ve yemeği için çalışan eğitimli hayvanlarla değil. Özellikle de kural olarak sahibi bu tür hayvanları mezbahaya gönderilmek üzere beslediği için” dedi.

Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin müzakerelere her zaman hazır olduğunu ve her türlü müzakerenin karşı adımlar anlamına geldiğini, ancak bunların yalnızca “sahadaki” durum ve Rusya anayasası ile uyumlu olacağını ifade etti.

“Avrupa'nın, ABD vesayetine hayati derecede ihtiyacı” olduğunu, bu nedenle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi destekleyen liderlerinin duraklayıp “tezgaha geri döneceklerini” söyleyen Medvedev, şunları kaydetti:

“Poz verecekler, sosyal ağlarda aynı paylaşımlarla kendilerini işaretleyecekler ve ahıra geri dönecekler. Avrupa, ABD'nin vesayetine hayati derecede ihtiyaç duyan, güçsüz ve huysuz bir yaşlı kadındır.”

AB TEMSİLCİSİNİN SÖZLERİNE YANIT

Öte yandan Medvedev, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, “Ukrayna Avrupa'dır! Ukrayna'nın yanındayız. Saldırganlara karşı savaşmaya devam edebilmeleri için Ukrayna'ya desteğimizi arttıracağız. Bugün özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bu meydan okumayı göğüslemek biz Avrupalılara düşüyor” sözlerine yanıt olarak, “özgür dünyanın bir lideri olduğunu ve bu liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu” savundu.

Medvedev, “Bir lidere ihtiyacı var ve bir tane var. Onun adı Vladimir Putin” dedi.